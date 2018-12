Media-Saturn-Mutter Ceconomy bekommt Interims-Finanzchef

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Media-Saturn-Mutter Ceconomy bekommt einen neuen Finanzvorstand - zumindest übergangsweise. Bernhard Düttmann, bislang im Aufsichtsrat des Unternehmens, übernehme von Januar an interimistisch die Aufgaben des bisherigen Finanzchefs Mark Frese, teilte Ceconomy am Dienstag mit. Der Abgang von Frese war schon zuvor bekannt gewesen, allerdings noch nicht der Zeitpunkt. Wenn Ceconomy einen neuen Finanzvorstand gefunden habe, werde der 59 Jahre alte Düttmann in den Aufsichtsrat zurückkehren.

Von dpa