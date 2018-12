Auto erfasst Fußgänger: 56-Jähriger stirbt am Unfallort

Verl (dpa/lnw) - Ein 56 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend bei Verl (Kreis Gütersloh) von einem Auto erfasst worden und am Unfallort gestorben. Der Mann habe bei einem Restaurant in der Nähe einer Kreuzung eine Straße überquert, sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei erfasste eine 21 Jahre alte Autofahrerin ihn mit ihrem Wagen. Nähere Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nicht machen.