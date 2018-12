Prozess um vergiftete Pausenbrote: Eltern sagen aus

Bielefeld (dpa/lnw) - Im Strafprozess um vergiftete Pausenbrote vor dem Landgericht Bielefeld sagen heute die Eltern eines der drei Opfer als Zeugen aus. Ihr Sohn liegt seit Jahren mit Hirnschäden im Wachkoma. 2016 hatte sich der Student eine schwere Quecksilbervergiftung zugezogen. Laut Anklage ist Klaus O. dafür verantwortlich. Der 57-Jährige soll seinen Kollegen vergiftet haben, als der in den Semesterferien in einem Betrieb in Schloß Holte-Stukenbrock gearbeitet hatte.

Von dpa