Millionen gegen Ratten und Verfall in Polizeiwachen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit einem Millionenaufwand will die nordrhein-westfälische Landesregierung in den kommenden Jahren Polizeiwachen von Ratten, Schimmel und Verfall befreien. Das kündigte Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstagabend vor Journalisten in Düsseldorf an. Es sei zwar kein Massenphänomen, in etlichen Wachen seien die Zustände für die Polizeibeamten aber nicht mehr akzeptabel. Neben Schimmel an den Wänden und - auf Fotos dokumentierten - Ratten in einigen Räumen klagten Polizisten auch über unzumutbare Sanitäranlagen.

Von dpa