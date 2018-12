Martina Merz soll Aufsichtsrat von Thyssenkrupp führen

Essen (dpa) - Die Unternehmensberaterin Martina Merz soll neue Aufsichtsratsvorsitzende des Essener Industriekonzerns Thyssenkrupp werden. Merz solle auf der Hauptversammlung am 1. Februar 2019 in den Aufsichtsrat gewählt und anschließend als Kandidatin für den Vorsitz des Kontrollgremiums vorgeschlagen werden, teilte Thyssenkrupp am Mittwoch mit. Sie ist unter anderem Aufsichtsrätin bei Lufthansa.

Von dpa