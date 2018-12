Verteidiger geht gegen Raser-Urteil in Revision

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Der Verteidiger des in Mönchengladbach zu drei Jahren Haft verurteilten Rasers hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Das sagte ein Sprecher des Landgerichts am Mittwoch auf Anfrage. Das Gericht hatte den 29-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung am Dienstag zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Das hält Verteidiger Gerd Meister für deutlich zu hart. Er hatte eine Bewährungsstrafe für seinen Mandanten gefordert. Nun wird sich demnächst der Bundesgerichtshof mit dem Fall beschäftigen müssen.