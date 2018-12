Kirchen verabschieden Bergbau: Gottesdienst im Essener Dom

Essen (dpa/lnw) - Mit einem Gottesdienst im Essener Dom verabschieden die katholische und die evangelische Kirche heute den deutsche Steinkohlenbergbau. Am Freitag wird die Förderung auf der letzten deutschen Zeche Prosper-Haniel in Bottrop im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier offiziell eingestellt. Rund 200 Jahre Industriegeschichte in Deutschland gehen dann zu Ende.

Von dpa