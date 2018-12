Hund steckt in Brückengeländer fest

Bochum (dpa/lnw) - Auf dem Weg zu seinem Besitzer beim morgendlichen Spaziergang ist ein fünf Jahre alter Hund in Bochum in einem Brückengeländer steckengeblieben. Die Rettungskräfte mussten den Rüden mit schwerem Gerät aus seiner Zwangslage befreien, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Der Besitzer hatte gegen 9.00 Uhr am Mittwoch die Feuerwehr alarmiert. Nach einem rund 45 Minuten langen Einsatz konnten Hund und Herrchen den Spaziergang fortsetzen.

