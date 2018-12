Kleve (dpa/lnw) - Innerhalb kurzer Zeit sind in Kleve drei Autos in Flammen aufgegangen. Ein 42 Jahre alter Tatverdächtiger sei durch Hilfe von Zeugen in der Nähe des Tatorts festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Zwischen 20.46 Uhr und 21.31 Uhr gingen am Mittwochabend die Notrufe ein. Über die Höhe des Schadens konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Von dpa