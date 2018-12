Sozialverband beklagt Armut im Revier: mehr gute Jobs nötig

Essen (dpa/lnw) - Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat aus Anlass der Schließung der letzten deutschen Steinkohlenzeche wachsende soziale Probleme im Ruhrgebiet kritisiert. In den vergangenen zehn Jahren sei der Anteil der Menschen im Ruhrgebiet mit einem Einkommen unterhalb der Schwelle zur Armutsgefährdung um 30 Prozent gestiegen. «Diese Entwicklung macht uns Sorgen», sagte der Geschäftsführer des Wohlfahrtsverbands, Christian Woltering, der Deutschen Presse-Agentur. Am Freitag wird die Förderung auf der letzten deutschen Zeche Prosper-Haniel in Bottrop offiziell eingestellt.

Von dpa