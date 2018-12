Festnahme nach Angabe falscher Personalien

Hagen (dpa/lnw) - Eine Ruhestörung hat in Hagen überraschend zu einer Festnahme geführt. Am Mittwochabend stellte die Polizei einen Mann nach der Beschwerde eines Nachbarn wegen zu lauter Musik zur Rede. Der Verdächtige gab an, dass er sich mit der Musik beim Nachbarn wegen einer Streitigkeit revanchieren wollte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als sich der Ruhestörer ausweisen sollte, gab er den Polizisten einen gefälschten Arbeitsnachweis mit den Personalien des verfeindeten Nachbarn. Da der Nachbar aber anwesend war, flog der Betrug sofort auf.

