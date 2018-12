Hertha auch in Leverkusen ohne Skjelbred aber wohl mit Maier

Berlin (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss zum Hinrunden-Abschluss bei Bayer Leverkusen nach Salomon Kalou auch auf Per Skjelbred verzichten. Der norwegische Mittelfeldspieler falle nach einer Zahn-Operation aus, sagte Trainer Pal Dardai vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Auch für Kalou reicht es wegen einer Risswunde auf dem Fuß nicht für einen Einsatz. Der Ivorer reiht sich damit in die lange Ausfallliste um Marko Grujic, Niklas Stark, Derrick Luckassen sowie Javairo Dilrosun ein. Innenverteidiger Karim Rekik absolvierte am Donnerstag ein individuelles Training.

Von dpa