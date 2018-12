Weiße Weihnachten? Stürmisch und nass am vierten Advent

Am Samstag und Sonntag wird es in Nordrhein-Westfalen windig bis stürmisch, vor allem im Bergland ist mit schweren Böen zu rechnen. Immer wieder kommt es auch zu Regenschauern. In einigen Regionen Deutschlands könnte so im Dezember mehr Regen fallen als in den drei Vormonaten zusammen.

Die Schneefallgrenze liegt in den kommenden Tagen laut DWD weit oberhalb von 1500 Metern, so dass voraussichtlich nur auf den Alpengipfeln Schnee fallen dürfte. Zuletzt gab es 2010 in Deutschland flächendeckend weiße Weihnachten.