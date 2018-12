Krefeld (dpa/lnw) - Für den qualvollen Tod eines Rentners in Krefeld soll der mutmaßliche Drahtzieher des Verbrechens für zwölf Jahre hinter Gitter. Das hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag am Krefelder Landgericht gegen den 54-Jährigen beantragt. Er war im Mai in Solingen von Zielfahndern aufgespürt worden.

Von dpa