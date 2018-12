Schlussakt für den Bergbau: Letztes Kohlestück an Steinmeier

Bottrop (dpa/lnw) - In Deutschland wird heute der Steinkohlenbergbau endgültig eingestellt. Bei der Schlussveranstaltung am Nachmittag (16.00 Uhr) auf der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop werden Bergleute das symbolisch letzte Stück Kohle an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergeben. Prosper-Haniel im nördlichen Ruhrgebiet ist die letzte noch nicht geschlossene Schachtanlage in Deutschland. Mit dem Ende des Kohleabbaus gehen rund 200 Jahre Industriegeschichte zu Ende.

Von dpa