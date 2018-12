Milde Temperaturen, Regen und viel Wolken

Essen (dpa/lnw) - Wer jetzt noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, dem hilft auch das Wetter nicht. «Weiße Weihnacht in NRW sind mittlerweile ausgeschlossen», sagte eine Sprecherin des Deutschen-Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Hingegen erwarten Nordrhein-Westfalen am Wochenende und an Heiligabend Wind, Regenschauer und milde Temperaturen. Acht bis zwölf Grad soll es dem DWD zufolge am Wochenende geben, im Bergland höchstens sieben Grad. Am Heiligabend liegen die Höchsttemperaturen demnach zwischen sechs und neun Grad. «Für Schnee definitiv zu warm», sagte die Sprecherin.

Von dpa