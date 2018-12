Rund fünf Prozent Unterrichtsausfall an den Schulen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - An den Schulen in Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Schuljahr 5,1 Prozent des Unterrichts ausgefallen. Ersatzlos gestrichen wurden davon 3,8 Prozent der Stunden, teilte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag mit. 1,3 Prozent des Ausfalls wurde mit eigenverantwortlichem Arbeiten kompensiert. Damit lag der Unterrichtsausfall im Schuljahr 2017/18 höher als 2015/16, als er mit einer Stichprobenmessung auf 3 Prozent geschätzt wurde.