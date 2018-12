Leverkusen (dpa/lnw) - Bayer Leverkusens Trainer Heiko Herrlich hofft in der Bundesligabegegnung mit Hertha BSC auf einen Einsatz seines Kapitäns Lars Bender. Der 29 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler hatte zuletzt muskuläre Probleme, stehe aber am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eventuell zur Verfügung, sagte der 47 Jahre alte Herrlich am Freitag.

Von dpa