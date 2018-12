München (dpa) - Nur kein BVB-Sieg: Bayern-Trainer Niko Kovac hat einen klaren Wunsch für das Topspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Spitzenreiter Borussia Dortmund und dem Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach geäußert. «Es wäre schön, wenn der BVB nicht gewinnt», sagte Kovac am Freitag in München wenige Stunden vor dem Anpfiff der Partie in Dortmund.

Von dpa