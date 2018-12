Intensivtäter soll Aachener Postfilialen überfallen haben

Aachen (dpa/lnw) - Ein als Intensivtäter polizeibekannter junger Mann soll in Aachen drei Raubüberfälle auf Postfilialen verübt und einen vierten geplant haben. Nach der Festnahme des 26-Jährigen Ende August hätten Ermittler in dessen Wohnung Kleidungsstücke gefunden, die bei früheren Überfällen Anfang 2017 und Anfang 2018 verwendet worden seien, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie geht davon aus, dass diese Fälle nun aufgeklärt sind. Der 26-Jährige aus Aachen soll jedes Mal Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht haben. Er sitzt bereits in Untersuchungshaft.

