Belgischer Atommeiler Doel 4 außerplanmäßig abgeschaltet

Brüssel (dpa) - Der gerade erst wieder ans Netz gegangene Atommeiler Doel 4 in Nordbelgien ist erneut ausgeschaltet worden. Der Reaktor 140 Kilometer von Aachen sei am Freitag vorsorglich heruntergefahren worden, weil ein Filter im nicht-nuklearen Teil der Anlage verstopft gewesen sei, sagte eine Sprecherin des Betreibers Engie der Nachrichtenagentur Belga zufolge. Der Reaktor solle am Sonntag wieder ans Netz gehen.

Von dpa