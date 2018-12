Kein Führerschein, aber Cannabis im Auto

Dortmund (dpa/lnw) - Die Polizei hat in Lünen einen 19 Jahre alten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der sich unter Drogeneinfluss ans Lenkrad gesetzt hatte. Die Polizei hatte am Samstagabend zunächst vergeblich versucht, seinen Wagen bei einer Verkehrskontrolle zu stoppen. Auf der Flucht warf der 16 Jahre alte Beifahrer eine Schreckschusspistole aus dem Fenster, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Kurz darauf stoppte der 19-Jährige doch noch.

Von dpa