Autofahrer bemerkt Stauende zu spät: Vier Verletzte

Coesfeld (dpa/lnw) - Ein junger Autofahrer hat ein Stauende in Coesfeld zu spät bemerkt und einen Unfall mit vier Verletzten verursacht. Der Wagen des 21-Jährigen krachte zunächst in ein Auto, was dieses in einen weiteren Wagen schob, wie die Polizei in der Nacht zum Heiligabend mitteilte. Der Unfallverursacher sowie drei Menschen in den anderen zwei Fahrzeugen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Von dpa