Autos stoßen an Kreuzung zusammen: Drei Schwerverletzte

Nümbrecht (dpa/lnw) - In Nümbrecht (Oberbergischer Kreis) sind am Sonntagabend drei Personen bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Eine 22-Jährige und ein 53-Jähriger seien mit ihren Fahrzeugen an einer Kreuzung zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Dabei seien die junge Frau und ihre beiden 22 und 23 Jahre alten Beifahrerinnen schwer verletzt worden. Die Beifahrerinnen wurden von der Feuerwehr aus dem Auto befreit. Alle drei Frauen kamen ins Krankenhaus. Der 53-Jährige und sein Beifahrer blieben nach Polizeiangaben unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 22-Jährige das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug übersehen.