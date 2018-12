25-Jähriger kracht gegen Baum und stirbt

Warendorf (dpa/lnw) - Ein 25 Jahre alter Mann ist Heiligabend bei Warendorf mit seinem Auto gegen einen Baum gekracht und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Mann sei aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Er wurde nach den Angaben in seinem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Die Straße K 20 wurde für rund zwei Stunden gesperrt.

Von dpa