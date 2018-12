Havariertes Partyschiff: Bergung noch nicht möglich

Köln (dpa/lnw) - Das Partyschiff, das am ersten Weihnachtstag in seinem Kölner Winterquartier gesunken ist, kann noch nicht geborgen werden. «Wir erwarten jetzt mehrere Gutachter im Hafen», sagte Nicola Hosang, Sprecher der Reederei «Pure Liner», am Donnerstag. Die Bergung könne erst nach der professionellen Einschätzung erfolgen - möglicherweise in der kommenden Woche. Dafür seien Spezialfirmen gefragt.

Von dpa