NRW-Innenminister kritisiert Gewalt im Hambacher Forst

Nach Angaben der Aachener Polizei hatten mehrere vermummte Personen an Heiligabend und im Verlauf der Nacht zum 1. Weihnachtstag das Sicherheitscamp von RWE im Hambacher Forst mit Molotowcocktails und Steinen beworfen. Dabei gerieten zwei Fahrzeuge in Brand, zwei weitere Autos wurden durch Steinwürfe beschädigt. Auch Löschfahrzeuge der RWE-Werksfeuerwehr seien mit Steinen beworfen worden, berichtete die Polizei. Bereits in der vergangenen Woche war es im Hambacher Forst zu Ausschreitungen gekommen.