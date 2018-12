Streit und Schüsse: Mann tot in Wohnung gefunden

Wiehl (dpa/lnw) - Nach einem Streit und Schüssen in einem Mehrfamilienhaus in Wiehl (Oberbergischer Kreis) hat die Polizei einen Toten gefunden. Die Beamten waren am Nachmittag des Zweiten Weihnachtsfeiertages wegen der Schüsse zu Hilfe gerufen worden, teilte die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mit. Der Tote wurde in einer Wohnung gefunden. Eine Person sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Mordkommission der Kriminalpolizei Köln ermittelt. Weitere Angaben seien zunächst nicht möglich, hieß es in der Mitteilung.

Von dpa