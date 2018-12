Feuer in Kultureinrichtung ausgebrochen

Lünen (dpa/lnw) - Während einer Feier ist in einer Kultureinrichtung im Kreis Unna am frühen Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Polizeiangaben zufolge mussten etwa 300 Menschen das Gebäude in Lünen aus Sicherheitsgründen verlassen. Verletzt wurde niemand, wie es hieß. Die Feuerwehr konnte den Brand im Keller löschen, sagte ein Sprecher der Polizei weiter. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt in einem Sicherungskasten die Ursache.

Von dpa