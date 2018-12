Unfallserie auf A4: Stundenlange Sperrung in Richtung Köln

Köln (dpa/lnw) - Horror-Unfallserie auf der A4 mit einem Toten und drei Schwerverletzten: Bei Merzenich hat sich am Donnerstagmorgen aus zunächst unbekannten Gründen ein Kleinwagen überschlagen. Der 64-jährige Fahrer wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, teilte die Polizei mit. Ein 13-Jähriger wurde auf dem Beifahrersitz eingeklemmt und schwer verletzt. Danach fuhren nach ersten Erkenntnissen zwei weitere Autos in den Kleinwagen, der auf der Überholspur liegen geblieben war. Beide Nachfolgende, ein 26-jähriger Autofahrer und eine 30-jährige Autofahrerin, wurden ebenfalls schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die drei Schwerverletzten ins Krankenhaus.

Von dpa