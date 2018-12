55-Jähriger wegen Mordes in Krefeld vor Gericht

Krefeld (dpa/lnw) - Ein 55-Jähriger muss in Krefeld wegen Mordes vor Gericht. Der Deutsche soll im vergangenen August einen vier Jahre älteren Bekannten in einem Keller im niederrheinischen Willich erstochen haben. Opfer und Angeklagter waren der Polizei als Drogen-Konsumenten bekannt. Der Prozess werde am 30. Januar beginnen, teilte das Landgericht am Donnerstag in Krefeld mit.

Von dpa