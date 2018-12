Tornados dürften in NRW künftig immer heftiger ausfallen

Essen (dpa/lnw) - Tornados haben in Nordrhein-Westfalen im ablaufenden Jahr an zahlreichen Schauplätzen Sachschäden in Millionenhöhe verursacht. Die wirbelnden Luftsäulen fegten durch Viersen, Schoneberg, Lippstadt und Hamminkeln, teilweise erreichten sie Geschwindigkeiten von weit über 100 Stundenkilometern. Und die Stärke der Tornados könnte laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch zunehmen. Grund dafür ist die Erderwärmung, die die extremen Wetterverhältnisse anheizt.