Wolfgang Picken zum Bonner Stadtdechant ernannt

Köln/Bonn (dpa/lnw) - Wolfgang Picken wird neuer Stadtdechant in Bonn. Die Ernennung durch Erzbischof Rainer Maria Woelki gab das Erzbistum Köln am Freitag bekannt. Picken tritt das Amt zum 1. März 2019 an und wird zugleich Pfarrer der Kirchengemeinde St. Martin. Sein Vorgänger war nach einem großen Finanzskandal im Mai zurückgetreten: In der Gemeinde St. Martin soll es nach damaligen Angaben des Erzbistums zu einer «unzuverlässigen Verwendung» von Kirchengeldern in Höhe von knapp einer Million Euro gekommen sein.

Von dpa