Feuer in Altenheim: Zwei Verletzte

Rheine (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Altenheim in Rheine nördlich von Münster sind ein Bewohner und eine Pflegekraft verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Freitagabend im Zimmer des Bewohners aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Schaden beträgt rund 15 000 Euro. Die Brandursache war noch unklar.