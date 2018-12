Lokführer krank: Bei Nordwestbahn fallen zahlreiche Züge aus

Düsseldorf (dpa/lnw) - Weil sich viele Lokführer krankgemeldet haben, hat die Nordwestbahn am Samstag auf Linien im Münsterland und am Niederrhein teilweise mehr als jeden zweiten Zug ausfallen lassen. Vor allem auf der Linie RE14 zwischen Essen und Borken sowie auf der Line RB45 zwischen Coesfeld und Dorsten habe es Probleme gegeben, sagte eine Unternehmenssprecherin. Auch zwischen Kleve und Düsseldorf sowie zwischen Xanten und Duisburg fielen mehrere Züge aus. Bis Silvester werde sich an der Situation absehbar nichts ändern, teilte das Unternehmen mit. Fahrgäste sollten sich im Internet informieren, ob ihr Zug fährt.

Von dpa