Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen zeichnet sich ein leichter Rückgang bei den Fahrrad-Diebstählen ab. So wurden einschließlich November in diesem Jahr in NRW fast 67 000 Drahtesel entwendet. Das geht aus vorläufigen Zahlen des Landeskriminalamts in Düsseldorf hervor. Im Vorjahr waren in den ersten elf Monaten bereits rund 69 000 verschwundene Fahrräder gemeldet worden.

Von dpa