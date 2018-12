Polizisten verunglücken bei Fahrt zum Einsatzort

Dortmund (dpa/lnw) - Bei einer Einsatzfahrt ist ein Polizeiauto in Dortmund mit dem Wagen einer 58-jährigen Frau kollidiert. Die Beamten seien am Samstag mit Blaulicht und Martinshorn über eine Kreuzung gefahren und seien dort mit dem Wagen der 58-Jährigen kollidiert. Die beiden 23 und 32 Jahre alten Polizisten kamen verletzt ins Krankenhaus, die Autofahrerin blieb unverletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Von dpa