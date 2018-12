Unbekannter überfällt Tankstelle mit Schusswaffe

Duisburg (dpa/lnw) - Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend eine Tankstelle in Duisburg überfallen. Er habe die Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Montag mit. Nachdem die Kasse geöffnet wurde, habe er sich selbst daraus bedient und sei geflüchtet. Wie viel Geld der maskierte Täter erbeutet hat, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von dpa