Rakete setzt Küche in Brand: sechs Hausbewohner verletzt

Gütersloh (dpa/lnw) - Eine verirrte Silvesterrakete ist in Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) in die sechste Etage eines Mehrfamilienhauses eingeschlagen und hat die Küche einer Wohnung in Brand gesetzt. Der 34 Jahre alte Bewohner hatte noch das Klirren des Balkonfensters gehört und sich in Sicherheit gebracht. Er und fünf weitere Nachbarn mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäusern behandelt werden, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Sämtliche Bewohner des Hauses hätten sich aber aus eigener Kraft retten und das Haus verlassen können, hieß es.

Von dpa