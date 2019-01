Über 40 Autos in Silvesternacht demoliert: Zeugen gesucht

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Unbekannte haben in der Silvesternacht in Mönchengladbach rund 40 parkende Autos demoliert und dabei Scheiben eingeschlagen. Danach flüchteten die Täter unerkannt. Gestohlen wurde nichts, wie die Polizei mitteilte. Die Halter der abgestellten Fahrzeuge hätten die Schäden am Morgen entdeckt und sich auf der Wache gemeldet. Die Polizei sucht Zeugen.