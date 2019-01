Autofahrer kracht gegen Brückenpfeiler und stirbt

Herdecke (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist am Neujahrstag in Herdecke im Ennepe-Ruhr-Kreis gegen einen Brückenpfeiler gekracht und tödlich verletzt worden. Der 48-Jährige sei allein im Auto gewesen, teilte die Feuerwehr am Dienstagabend mit. Der Mann wurde in seinem Wagen eingeklemmt - als die Rettungskräfte ihn befreit hatten, war er bereits tot. Warum der 48-Jährige mit seinem Auto gegen den Pfeiler prallte, war zunächst unklar. Die Straße wurde mehrere Stunden gesperrt, allein die Feuerwehr war mit mehr als 30 Kräften im Einsatz.

Von dpa