Fußgänger in Essen von Auto überrollt und schwer verletzt

Essen (dpa/lnw) - In Essen ist am Neujahrsabend ein Mann von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Der Fußgänger habe ersten Erkenntnissen zufolge am Dienstag eine Straße in der Nähe des Museums Folkwang überqueren wollen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei sei er von dem Auto erfasst und zu Boden gerissen worden. Der Mann sei mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nähere Informationen zum Hergang und zur Identität der Beteiligten gab es zunächst nicht. Die Straße wurde gesperrt.

Von dpa