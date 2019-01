Polizei gibt Tatorte nach Attacken in Bottrop und Essen frei

Nach seiner ersten Aussage nach der Festnahme hat sich der Mann nicht weiter geäußert. Ob er Fragen beantworten wird, die sich im Zuge der Ermittlungen ergeben, sei offen, sagte Polizeisprecher Andreas Bode der Deutschen Presse-Agentur.

Zum Motiv des Mannes aus Essen gibt es weiterhin nur Vermutungen. Staatsanwaltschaft und Polizei sprachen von einem «gezielten Anschlag». Der Beschuldigte sitzt wegen mehrfachen versuchten Mordes seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Ein Richter hatte einen entsprechenden Haftbefehl gegen den Deutschen erlassen. Polizeilich war der mutmaßliche Täter bislang nicht in Erscheinung getreten. Nach Aussage Reuls war der Mann in der Vergangenheit wegen psychischer Probleme in Behandlung.