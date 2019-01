Tödliches Drama: Mutmaßliche Täterin und Opfer demenzkrank

Dülmen (dpa/lnw) - Nach einem tödlichen Ehedrama in Dülmen am ersten Weihnachtstag ist die tatverdächtige 86-jährige Ehefrau in eine forensische Klinik verlegt worden. Eine Richterin habe aufgrund der beginnenden Demenz der mutmaßlichen Täterin die Unterbringung in einer solchen Einrichtung statt Untersuchungshaft angeordnet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Von dpa