MSV Duisburg will aus Abstiegszone

Duisburg (dpa/lnw) - Der MSV Duisburg ist mit Neuzugang Felix Wiedwald in die Vorbereitung auf den zweiten Saisonabschnitt der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. «Ich gebe in diesen sechs Monaten alles, um dem Verein zu helfen, die Klasse zu halten», sagte der 27 Jahre alte Keeper, der vorerst bis Juni vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt auf Leihbasis nach Duisburg gewechselt ist. Die Duisburger belegen nach 18 Spielen Relegationsplatz 16 und haben am Donnerstag wieder das Training aufgenommen.