Internationale Brieftauben-Messe: Teure Vögel und GPS

Dortmund (dpa/lnw) - Mit Vögeln in bis zu sechsstelliger Preishöhe beginnt am Samstag eine internationale Brieftaubenmesse in Dortmund. Rund 1500 Tauben und Zubehör aller Art werden bei der weltweit größten Brieftauben-Ausstellung zu sehen sein, wie der Verband Deutscher Brieftaubenzüchter mitteilte. Man rechne mit 2000 Anbietern aus Europa und Asien sowie rund 12 000 Besuchern aus aller Welt bei der zweitägigen Veranstaltung. Die Tauben seien für zwei- bis sechsstellige Euro-Summen erhältlich. Gezeigt werden zudem etwa GPS-Systeme zur Aufzeichnung der Flugwege, neue Medikamente oder Futtermittel, sagte eine Verbandssprecherin.

Von dpa