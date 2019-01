Kubicki: Attacken in Amberg und Bottrop nicht vergleichbar

In Amberg sollen vier junge Asylbewerber am Samstag anscheinend wahllos Passanten geschlagen und zwölf von ihnen verletzt haben. In Bottrop hatte ein Autofahrer in der Silvesternacht feiernde Passanten angefahren. Der 50 Jahre alte Mann soll seinen Wagen nach Angaben von Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) aus Fremdenhass mehrfach auf feiernde Menschen zugesteuert haben.

«Unser Problem ist nicht die Gesetzeslage», sagte Kubicki. Stattdessen müsse darüber gesprochen werden, warum junge Asylsuchende, die zu Gewalt neigen, nicht besser betreut würden. «Wir brauchen - nicht nur in Problemvierteln - mehr Streetworker.»