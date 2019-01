Spezialkammer für Sexualstraftaten am Kölner Landgericht

Köln (dpa/lnw) - Am Kölner Landgericht kümmert sich jetzt eine Spezialkammer um Sexualstraftaten. Dadurch könnten Verfahren schneller und qualitativ besser bearbeitet werden, sagte Gerichtspräsident Roland Ketterle am Freitag. Die Spezialkammer sei künftig in erster und zweiter Instanz ausschließlich für Fälle von Vergewaltigung, Missbrauch und sexueller Nötigung zuständig. Pro Jahr gebe es am Kölner Landgericht etwa 15 komplexe Verfahren in diesem Bereich, die nun bei der bereits bestehenden 13. Großen Strafkammer gebündelt würden.

Von dpa