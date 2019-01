Pakettransporter in Bielefeld geklaut: Päckchen aufgerissen

Bielefeld (dpa/lnw) - Während ein Paketbote in Bielefeld kurzzeitig sein Lieferfahrzeug verlassen hat, ist ein Unbekannter hinter das Steuer geklettert und davon gefahren. Wenig später wurde der Wagen ein paar Straßen entfernt gefunden - mit laufendem Motor und geöffneten Türen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Einen Teil der Pakete hatte der Täter aufgerissen und beschädigt. Ob er auch etwas mitnahm, wurde noch geprüft. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls am Donnerstagmorgen.