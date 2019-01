Haie gegen DEG: 44 000 Karten für DEL-Winter-Game verkauft

2015 standen sich die beiden achtmaligen Meister bereits in der Düsseldorfer Arena im Winter Game gegenüber, seinerzeit gewann die DEG das Duell vor der Europarekordkulisse von 51 125 Zuschauern mit 3:2. Schirmherr des Spiels, in dem es auch um Punkte in der DEL-Hauptrunde geht, ist Fußball-Weltmeister Lukas Podolski, der auch das symbolische Eröffnungsbully durchführen wird.

Für die Spielfläche wurden im Stadion unter anderem 85 000 Meter Rohre verlegt. Zwölf LKW-Ladungen mit Banden, Eisbahn und Kältemaschinen wurden aufgefahren. Die bisherigen Winter Games bestritten 2013 die Nürnberg Ice Tigers und die Eisbären Berlin in Nürnberg (4:3), Düsseldorf und Köln 2015 sowie die Adler Mannheim und die Schwenninger Wild Wings (7:3) 2017 in Sinsheim.